Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Diyarbakir
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Diyarbakir, Türkei

;
Eğil
19
Sur
5
29 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 6 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 3
$23,84M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Bağlar, Türkei
Villa 6 zimmer
Bağlar, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 375 m²
$32,84M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Sur, Türkei
Villa 7 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$16,61M
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Es gibt Häuser, die Eindruck machen. Es gibt solche, in die du dich auf den ersten Blick ver…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Sur, Türkei
Villa 9 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
$32,82M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Sur, Türkei
Villa 11 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
$20,85M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Bağlar, Türkei
Villa 4 zimmer
Bağlar, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 592 m²
$16,22M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Sur, Türkei
Villa 8 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 900 m²
$31,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Willkommen in einer Welt, in der Ihr Morgen mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer u…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 7
Fläche 370 m²
Wir bieten zum Verkauf eine herrliche Luxusvilla mit einem schicken Panorama des Meeres in d…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Topcular, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Topcular, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Diese Apartments befinden sich in Eyupsultan, einem der zentralsten und historischen Viertel…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
inspirierender Raum im Herzen von KalkanStellen Sie sich die perfekte Kombination aus Komfor…
$395,050
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Kalkan, Kyzyltas ist ein Ort, an dem Träume Wirklichkeit werden, und Luxus findet seine Verk…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Entdecken Sie eine Welt von perfektem Komfort: Ihre neue Villa am Meer in KalcanStellen Sie …
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dicle, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dicle, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$132,233
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Willkommen in Ihrem neuen Leben in Kalkan. Es ist mehr als nur eine Villa – es ist ein Raum,…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 180 m²
Luxusvillen mit Blick auf die Natur und das MeerEin Ort, wo Natur und Luxus zusammenkommen.I…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Karpuztepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karpuztepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Stellen Sie sich einen Ort vor, wo jede Dämmerung mit einem atemberaubenden Blick auf das Me…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Präsentiert für Verkauf Villa, die einen einzigartigen Blick auf das Kalkan Meer bietet.Die …
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Kalkan: Realisieren Sie Ihren Traum vom Leben am MeerStellen Sie sich einen Ort vor, wo jede…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 471 m²
Öffne die Türen zu einem einzigartigen Leben in Kalkan!Liebe Freunde und Kenner des Luxus!Wi…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Stell dir vor, jeden Morgen aufzuwachen, deine Fenster zu öffnen und das weite Mittelmeer zu…
$987,624
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Wohnungen zum Verkauf in Neubau Wohnbau. Die Baustelle ist Kalkan. Kalkan ist eine erstaunli…
$400,859
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse Villa in der exquisiten Stadt Kalkan. Dieser malerisch…
$801,719
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Die Villa befindet sich in einer schönen Lage in der Gegend von Ortaalan Kalkana.Voller Pano…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Fläche 468 m²
Delightful Project in Ortaalan, Kalkan – Luxusvilla mit Panoramablick auf das MeerLiebe Käuf…
$755,242
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Das Leben in Perfektion spürenDiese sechs prächtigen Villen mit Blick auf das Meer in Kalkan…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Willkommen in Ihrer neuen Realität in KalkanStellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ihr Morge…
$1,68M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Diyarbakir

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Diyarbakir, Türkei

mit Terrasse
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen