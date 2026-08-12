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Mehrstöckige Wohnungen in Didim, Türkei

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Didim, Türkei
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
4-Zimmer-Dachduplex mit großer Terrasse nahe Altınkum Zum Verkauf steht eine attraktive 4…
$178,881
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