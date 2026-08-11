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Wohnimmobilien in Derince, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Kasikci Mahallesi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kasikci Mahallesi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$816,443
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Wohnung 4 zimmer in Kasikci Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kasikci Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$269,426
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