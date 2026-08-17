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Geschäft 460 m² in Çiftlikköy, Türkei
Geschäft 460 m²
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 460 m²
Etagenzahl 4
Investitionsgeschäft mit Lagerraum im Stadtteil Kelebek Çayırı in Yalova Yalova ist eine wun…
$565,645
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