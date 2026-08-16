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Penthäuser mit Swimmingpool in Zentralanatolien, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/5
$207,567
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Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

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