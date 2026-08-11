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Villen in Catalca, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 13 zimmer in Cakil Mahallesi, Türkei
Villa 13 zimmer
Cakil Mahallesi, Türkei
Zimmer 13
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 504 m²
Etagenzahl 3
Häuser in natürlicher Umgebung mit Pool im Dorf Çakıl in Çatalca Dieses exklusive Anwesen um…
$1,66M
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