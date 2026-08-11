Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Catalca
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Catalca, Türkei

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 13 zimmer in Cakil Mahallesi, Türkei
Villa 13 zimmer
Cakil Mahallesi, Türkei
Zimmer 13
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 504 m²
Etagenzahl 3
Häuser in natürlicher Umgebung mit Pool im Dorf Çakıl in Çatalca Dieses exklusive Anwesen um…
$1,66M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Catalca, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Catalca, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/5
$197,058
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen