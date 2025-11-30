Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bursa
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Terrasse

Duplexes mit Terrasse in Bursa, Türkei

Nilufer
20
Osmangazi
5
Mudanya
6
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 10/11
$5,43M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in 267 Sokak, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
267 Sokak, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Stockwerk 5/5
$9,05M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen