Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bursa
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Bergblick

Duplexes mit Bergblick kaufen in Bursa, Türkei

;
Nilufer
5
Mudanya
6
Osmangazi
4
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$353 729
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$717 964
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen