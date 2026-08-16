Berghütte kaufen in Schwarzmeerregion, Türkei

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Trabzon
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İyidere
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Rize
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5 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Haus 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 491 m²
Etagenzahl 3
Elegante Häuser in einer umfangreichen Anlage in Trabzon Ortahisar Die eleganten Häuser befi…
$741,469
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in Trabzon Ortahisar, umgeben von Natur und in Gehweite der Hauptstraße …
$950,839
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Villa 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Schicke und geräumige Villen in einer Anlage in Ortahisar Trabzon Die Villen liegen im Viert…
$345,865
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 343 m²
Etagenzahl 3
Elegante Häuser in einer umfangreichen Anlage in Trabzon Ortahisar Die eleganten Häuser befi…
$705,610
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Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen in den Bergen von Oba…
$649,217
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Eigenschaftstypen in Schwarzmeerregion

villen
duplexes

Immobilienangaben in Schwarzmeerregion, Türkei

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