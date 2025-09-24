Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Schwarzmeerregion, Türkei

Corum
9
Trabzon
8
Ortahisar
7
Kastamonu
6
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen in den Bergen von Oba…
$649,217
