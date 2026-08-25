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Laden in Beyoglu, Türkei

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Geschäft 87 m² in Beyoglu, Türkei
Geschäft 87 m²
Beyoglu, Türkei
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Geschäft mit großer Nutzungsfläche an der Hauptstraße in Beyoğlu Gewerbliche Läden befinden …
$429 611
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