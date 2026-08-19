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Gewerbeimmobilien in Beykoz, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 500 m² in Beykoz, Türkei
Gewerbefläche 500 m²
Beykoz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Renditestarkes Investitionshotel in Istanbul-Beykoz Dieses Hotel befindet sich in Beykoz, ei…
$5,95M
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Gewerbefläche 1 502 m² in Beykoz, Türkei
Gewerbefläche 1 502 m²
Beykoz, Türkei
Fläche 1 502 m²
Dieses Geschäft in Kagıthane, istanbul, ist Teil eines modernen Büro- und Wohnkomplexes in e…
$14,16M
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