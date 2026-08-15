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Wohnungen mit Swimmingpool in Alanya, Türkei

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359 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Duplex befindet sich im begehrten Cleopatra-Bereich v…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/11
Was Sie bekommen: Ein gemütlicher Strandkomplex zwischen Kiefernwäldern in Avsallar. Auf de…
$126,402
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3
Was Sie bekommen: eine helle Wohnung 2 + 1 von 110 m2, im 3. Stock, die Südwestseite gibt na…
$148,436
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Geräumige 3+1 Wohnung mit einer separaten Küche in einem sehr vielversprec…
$377,165
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Wohnung 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Geräumige und voll möblierte Wohnung 1+1 in einem modernen Wohnkomplex mit…
$119,974
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Sie werden der Besitzer einer stilvollen 1+1 Wohnung mit Möbeln und Geräte…
$188,900
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/3
Was Sie bekommen: Apartments in der luxuriösesten Wohnanlage des Stadtteils Injekum Auf dem…
$132,474
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Wohnung 1 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Exclusive What you get: Spacious, bright studio, fully furnished and in excellent condition…
$63,625
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 7
Was Sie erhalten: Helle 1+1 Wohnung mit einer Gesamtfläche von 68 m2 mit Balkon und Blick au…
$171,137
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 11/13
*🔥Preis 92.000 € **📍DOLCE VITA RESIDENCE**1+1 70m2 11. Etage* Voll ausgestattetnach Westen g…
$102,466
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2
Was Sie bekommen: Geräumige Wohnung 2 + 1 mit einer Fläche von 105 m2 in einem modernen Komp…
$225,947
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Zum Verkauf Wohnung Layout 1+1, befindet sich im 4. Stock einer gemütliche…
$101,573
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Wohnung 1 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 7/9
$319,867
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 4
Was Sie bekommen: Geräumiges Zwei-Level-Penthouse-Layout 2+1 mit einer Gesamtfläche von 127 …
$138,501
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Geräumige Wohnung mit Panoramablick auf das Mittelmeer und die berühmte Al…
$134,586
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Wohnung 1 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/9
$220,999
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Was Sie bekommen: Sie erhalten eine helle moderne Wohnungsplanung 1 + 1 mit einer Fläche von…
$124,937
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Wohnung 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/5
Was Sie bekommen: Sie werden der Besitzer einer geräumigen 2+1 Wohnung mit einem beeindrucke…
$320,833
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Wohnungsplanung 1+1, 65 m2, im 5. Stock. Geräumiges Wohnzimmer mit offener…
$103,533
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/13
Was Sie bekommen: Moderne Wohnungsplanung 1 + 1 mit einer wirklich großen Fläche und komfort…
$103,049
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
Was Sie erhalten: 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 60 m2, befindet sich im 4. Stock mit eine…
$102,186
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
What you get: You become the owner of a 1+1 apartment with an area of ​​54 m² in a luxury re…
$83,516
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Wohnung 2 zimmer in Demirtaş, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtaş, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wir bieten zum Verkauf eine 1+1 Wohnung in einem Wohnkomplex in einer malerischen und umwelt…
$63,944
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
🏡 Innenausstattung – 1+1 Wohnungen Marken-Keramikfliesen in allen Wohnbereichen …
$139,916
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​55 m², is located on th…
$96,824
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige und voll möblierte Wohnung 2+1, mit einer Fläche von 1…
$265,229
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5
Was Sie bekommen: Sie erhalten eine geräumige Wohnung 2+1 mit einer Fläche von 95 m2, befind…
$141,133
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Wohnung 1 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/9
$245,111
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