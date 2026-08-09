Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Ägäisregion, Türkei

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Kuşadası, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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