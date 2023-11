Pattaya, Thailand

von €122,687

Wyndham Grand Residences Wongamat befindet sich in seltener und prestigeträchtiger Lage am Kap Wongamat im Norden von Pattaya. Der Strand von Vongamat liegt 250 m entfernt und ist der beste Strand in Pattaya. Der Komplex besteht aus Firmenresidenzen und einem Hotel. Das Projekt wurde von einem berühmten Entwickler in Thailand – ATOM DESIGN, PIA und LANDSCAPE COLLABORATION entwickelt. Das Projekt bietet luxuriöse Annehmlichkeiten. - Im Erdgeschoss: Lobby, Post, Wohnzimmer, Konferenzraum, Fitnessstudio. - 30. Stock – 31. Stock: Pool + Bar, Pool 35 m, Pools mit Whirlpool, Kinderbecken, Terrasse, Umkleideräume für Männer und Frauen, Sauna, Dampfbäder. - 32. Stock: schwimmende Lounge, Sunset Lounge, Golfsimulator, Massageraum, Fitnessstudio + in Privatbesitz. - 33. Stock: Familienlounge, Kinderzimmer, Jugendclub, Familienbereich. - Dach: Boden mit 360-Grad-Beobachtungsdeck, Sky Bar und Grillplatz. Durch Investitionen in Thailands Immobilien können die Eigentümer problemlos 7-12% pro Jahr erzielen. Dies ist ein hervorragender Indikator für die Kapitalrendite. Thailand hat eine kleine Immobiliensteuer, was ein sehr attraktiver Faktor ist. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!