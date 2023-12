Das Utopia Central Hotel liegt nur 3 km vom Central Festival entfernt, einem der größten Einkaufszentren Phukets. Außerdem liegt es in unmittelbarer Nähe zu anderen großen Geschäften und Läden wie Tesco Lotus, Big C Supercenter und Siam Makro. Das Siriroj International Hospital ist 5 Gehminuten entfernt und liegt an einer der Hauptgeschäftsstraßen Phukets mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten von Weltklassemarken. Das berühmte Central Festival Shopping Centre in Phuket, das Index Living Shopping Centre, BMW, Hyundai, IKEA und viele mehr In der Gegend sind mehr vertreten, sodass Einkäufe woanders, von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten bis hin zu Autos, unnötig sind.

Die Gegend um Utopia Central ist reich an Naturschönheiten, Parks, Country Clubs und Golfplätzen. Drei der besten Golfplätze Phukets befinden sich hier – Loch Palm und Red Mountain Golf Clubs sowie der Phuket Country Club. In der Nähe des 18. Lochs des Country Clubs befindet sich der Bang Wad Dam, ein See und die größte Süßwasserquelle in Phuket. Ebenfalls in der Nähe befindet sich der Phuket Water Park und weiter – Jungle Bungy Jump-Seilbahn und fliegender Hanuman im Dschungel für Outdoor-Enthusiasten.