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Villa Botanica Majestia

Ban Bang Ku, Thailand
von
$1,35M
20.09.24
$1,47M
17.09.24
$1,47M
;
11
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ID: 21944
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1006870000
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.12.24

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Ko Kaeo
  • Dorf
    Ban Bang Ku
  • Adresse
    phk3030, 59 moo 2 British International School Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

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Tickets von und nach Phuket als Geschenk!*

Für wen ist es:
Wenn Sie von einem luxuriösen Leben in einem tropischen Paradies träumen, ist Botanica Majestia Ihre ideale Wahl. Dieses Projekt ist perfekt für Familien, die Komfort suchen, Investoren und diejenigen, die Kultiviertheit und Ruhe schätzen.

Über den Standort:
Botanica Majestia befindet sich in der malerischen Gegend von Koh Kao, Phuket. In Gehweite befinden sich die British International School und renommierte Golfclubs. Das Projekt ist nur 30 Autominuten vom internationalen Flughafen Phuket und nur 20 Minuten vom Bangkok Hospital entfernt. In der Nähe befinden sich auch das Central Phuket Premium Outlet und kulturelle Attraktionen wie Siam Niramit Phuket.

Über das Projekt:
Botanica Majestia bietet luxuriöse Villen mit 4 Schlafzimmern und Pools mit einer Fläche von 565 bis 572 m². Die Grundstücksgrößen reichen von 886 bis 1.427 m². Jede Villa verfügt über eine moderne Küche, Einbauschränke und eine elegante Landschaftsgestaltung. Dieses Projekt ist einzigartig durch seine Kombination aus Privatsphäre und Nähe zu wichtigen Standorten.

Ausstattung:
Grillplatz, Garten, Parkplatz, Sicherheit, Swimmingpool.

Investitionsattraktivität:
Phuket ist eine der attraktivsten Regionen für Immobilieninvestitionen. Botanica Majestia verspricht Wertsteigerung dank seiner Lage und hohen Bauqualität. Es ist eine ideale Option sowohl zum Wohnen als auch zum Vermieten.

TOP-3-Merkmale:

  1. Perfekte Kombination aus Luxus und Natur.
  2. Premiumlage in der Nähe wichtiger Infrastrukturobjekte.
  3. Hohes Potenzial für Investitionswachstum.

Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

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Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 565.0 – 572.0
Preis pro m², USD 2,459 – 3,036
Wohnungspreis, USD 1,47M – 1,78M

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Ban Bang Ku, Thailand

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