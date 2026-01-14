Villa Botanica Majestia

Tickets von und nach Phuket als Geschenk!*

Für wen ist es:

Wenn Sie von einem luxuriösen Leben in einem tropischen Paradies träumen, ist Botanica Majestia Ihre ideale Wahl. Dieses Projekt ist perfekt für Familien, die Komfort suchen, Investoren und diejenigen, die Kultiviertheit und Ruhe schätzen.

Über den Standort:

Botanica Majestia befindet sich in der malerischen Gegend von Koh Kao, Phuket. In Gehweite befinden sich die British International School und renommierte Golfclubs. Das Projekt ist nur 30 Autominuten vom internationalen Flughafen Phuket und nur 20 Minuten vom Bangkok Hospital entfernt. In der Nähe befinden sich auch das Central Phuket Premium Outlet und kulturelle Attraktionen wie Siam Niramit Phuket.

Über das Projekt:

Botanica Majestia bietet luxuriöse Villen mit 4 Schlafzimmern und Pools mit einer Fläche von 565 bis 572 m². Die Grundstücksgrößen reichen von 886 bis 1.427 m². Jede Villa verfügt über eine moderne Küche, Einbauschränke und eine elegante Landschaftsgestaltung. Dieses Projekt ist einzigartig durch seine Kombination aus Privatsphäre und Nähe zu wichtigen Standorten.

Ausstattung:

Grillplatz, Garten, Parkplatz, Sicherheit, Swimmingpool.

Investitionsattraktivität:

Phuket ist eine der attraktivsten Regionen für Immobilieninvestitionen. Botanica Majestia verspricht Wertsteigerung dank seiner Lage und hohen Bauqualität. Es ist eine ideale Option sowohl zum Wohnen als auch zum Vermieten.

TOP-3-Merkmale:

Perfekte Kombination aus Luxus und Natur. Premiumlage in der Nähe wichtiger Infrastrukturobjekte. Hohes Potenzial für Investitionswachstum.

Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets als Geschenk beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket, ab 100.000 $.