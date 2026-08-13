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Neubauwohnungen in Valle del Guadalhorce, Spanien

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Alhaurin de la Torre, Spanien
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$955,626
New development of semi‑detached homes in Taralpe, Alhaurín de la Torre New residential development of semi‑detached houses with private garden and swimming pool, located in the well‑established area of Taralpe, Alhaurín de la Torre. The project offers modern homes designed to maximise spac…
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Wohnviertel Villa Vista Del Rey
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Alhaurin el Grande, Spanien
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$874,853
Exclusive Contemporary Family Villa in Alhaurín el Grande Discover this stunning contemporary-style home, designed to offer comfort, elegance, and functionality in every detail. Set on a 833 m² plot, the property boasts a built area of 207 m² and 176 m² of usable space, perfectly distribute…
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Wohnviertel Organic II
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Alhaurin de la Torre, Spanien
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$830,655
New development of semi-detached homes in Taralpe, Alhaurín de la Torre New residential development of semi-detached homes with private gardens and a pool, located in the established area of Taralpe, Alhaurín de la Torre. The project offers modern homes designed to maximize space, natural l…
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Wohnviertel Villa Alcalá del Valle
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Coin, Spanien
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$954,488
Discover this spectacular villa in Coín, a true oasis of peace nestled in a stunning natural setting. Surrounded by lush nature and boasting breathtaking panoramic views, this property offers the perfect balance of tranquility, privacy, and beauty. The home stands out for its elegant and br…
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