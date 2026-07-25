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Duplexes mit Garage in Valencia, Spanien

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Doppelhaus in Valencia, Spanien
Doppelhaus
Valencia, Spanien
Fläche 207 m²
Vivenia, eine Förderung neuer Arbeiten für diejenigen, die das städtische Leben genießen möc…
$845,045
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Doppelhaus in Villajoyosa, Spanien
Doppelhaus
Villajoyosa, Spanien
Fläche 215 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$736,030
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Doppelhaus in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Doppelhaus
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Fläche 109 m²
Wir präsentieren Ihnen Montecala Gardens, Wohnungen in Gebäuden von nur 5 Häusern, mit dem B…
$532,333
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$340,563
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Immobilienangaben in Valencia, Spanien

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