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Häuser mit Pool in Torrevieja, Spanien

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12 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige Traumvilla mit Dachterrasse, privatem Pool und Garten in Strandnähe LUXUS H…
$499,175
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Villa 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 407 m²
Etagenzahl 2
Exklusive schlüsselfertige Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und atemberaubender Auss…
$1,85M
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Unglaublich schönes und komplett renoviertes Doppelhaus mit villenartigem Flair im beliebten…
$541,945
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DD CO DEDD CO DE
Villa 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 466 m²
Erstaunliche neue Kollektion von Premium-Luxusvillen mit großem privatem Pool, großen Terras…
$740,075
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Villa 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Moderne Luxusvilla mit schönem Innendesign, privatem Pool und Sonnenterrasse Ausstattung …
$480,530
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Entdecken Sie diese fantastische Gelegenheit in einer der ruhigsten und begehrtesten Gegende…
$454,573
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 287 m²
Erstaunliche neue Kollektion von Premium-Luxusvillen, jede mit privatem Pool, großen Terrass…
$642,357
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Wir präsentieren Ihnen diese wunderschöne freistehende Villa zum Verkauf in der exklusiven W…
$558,469
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse und eine…
$376,070
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diese helle und gemütliche Doppelhaushälfte in einer der begehrtesten Wohngege…
$279,822
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Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Lieferdatum: M…
$665,521
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