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Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$2,932
pro Monat
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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