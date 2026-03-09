Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Spanien
  3. Oriental
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Oriental, Spanien

Fortuna
10
Abanilla
4
2 immobilienobjekte total found
Villa in Fortuna, Spanien
Villa
Fortuna, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Villa im ibizenkischen Stil in einem ruhigen spanischen Dorf Exklusive Neubau-Villa auf ein…
$416,203
Eine Anfrage stellen
Villa in Fortuna, Spanien
Villa
Fortuna, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN FORTUNA Neubau Villen in Fortuna, Murcia. Unabhängige Villa über 2…
$405,756
Eine Anfrage stellen
