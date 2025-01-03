Villa Traumhafte Villa mit 4 Schlafzimmern, Pool und Solarium in Orihuela

Moderne Villa mit 4 Schlafzimmern, Pool und Whirlpool in Orihuela Costa

Diese elegante Villa befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden der Costa Blanca und bietet einen luxuriösen Lebensstil in Orihuela Costa. Die Region ist bekannt für ihren mediterranen Charme, ihre lebendige internationale Gemeinschaft und die außergewöhnliche Nähe zu Stränden, Golfresorts und Einkaufszentren.

Die Villa zum Verkauf in Orihuela, Alicante, ist von den täglichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten aus leicht zu erreichen. Der nächste Supermarkt ist nur 0,7 km entfernt, eine Apotheke 1,1 km, Restaurants und Cafés 1,3 km und die nächste Schule 1,8 km. Der Strand Playa Flamenca liegt nur 2,5 km entfernt, während das Einkaufszentrum Zenia Boulevard 3,2 km entfernt ist. Der Golfplatz Villamartín ist 4,5 km und der Las Colinas Golf & Country Club 8,7 km entfernt. Die Küstenstadt Torrevieja liegt 10,4 km nördlich, der internationale Flughafen Murcia ist 51 km entfernt und der Flughafen Alicante 53,6 km, sodass Sie alle wichtigen Ziele bequem erreichen können.

Diese Villa zum Verkauf in Orihuela, Alicante, liegt in einer ruhigen und gepflegten Wohngegend und bietet Privatsphäre und Ruhe, während Sie gleichzeitig das pulsierende Gemeinschaftsleben genießen können. Das Grundstück umfasst 676 m² und verfügt über üppig angelegte Gärten, einen Pool im Strandstil mit integriertem Whirlpool, eine Sonnenterrasse und einen eigenen Chill-out-Bereich, der sich ideal für Unterhaltung im Freien eignet.

Im Inneren ist die Villa auf Komfort und Stil ausgelegt und bietet 227 m² Wohnfläche. Sie verfügt über einen offenen Wohn- und Essbereich mit hohen Decken und großen Fenstern, die für viel Tageslicht sorgen. Die voll ausgestattete moderne Küche geht nahtlos in den Hauptwohnbereich über und ist ideal für den Alltag und zur Unterhaltung. Es gibt vier geräumige Schlafzimmer, jedes mit Einbauschränken oder einem begehbaren Kleiderschrank, sowie fünf luxuriöse Badezimmer, die mit hochwertigen Materialien ausgestattet sind. Zur Immobilie gehören außerdem ein Solarium mit Panoramablick und eine geschlossene Garage, die sichere Parkmöglichkeiten bietet.

ALC-01099