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Villen mit Swimmingpool in Murcia, Spanien

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Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Charakteristische Villa mit rustikalem, traditionellem Architekturstil, privatem Pool und gr…
$331,069
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und Parkplatz ohne Pool, gelegen an einem G…
$379,979
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Villa 5 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 5 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Strahlende, geräumige Villa mit Dachunterhaltung, privatem Pool und nahtlosem offenem Wohnen…
$987,067
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
Schöne Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Liefertermin…
$449,135
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Villa 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Moderne, gemütliche Villa mit privatem Pool und riesiger Dachterrasse in der Nähe von Sporta…
$306,932
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Erstaunliche riesige Villa mit einer großen Dachterrasse und einem privaten Pool in Strandnä…
$434,866
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubende Villa mit privatem Pool, überdachter Garage und großer Dachterrasse mit Blick…
$411,569
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Villa 7 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 7 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$518,965
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Villa 5 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 5 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Etagenzahl 1
Geräumige, brillante Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool neben ei…
$484,927
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Villa 5 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 5 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Premium-Villa mit Zugang zum Golfresort, privatem Swimmingpool und charmantem Garten in eine…
$611,336
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Villa 3 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Lieferte…
$296,294
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Schöne Villa mit privatem Pool und riesiger Dachterrasse in der Nähe von Sportanlagen und Go…
$369,210
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Villa 5 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 5 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 1
Geräumige Villa mit privatem Pool, Garten, großer Dachterrasse und Panoramablick auf die Nat…
$783,608
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Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Fantastische Villa mit privatem Schwimmbad, Dachterrasse und offenem Wohnraum, gelegen in ei…
$457,081
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Villa 5 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 5 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Moderne einstöckige Villa mit großem privatem Garten und Schwimmbad, gelegen auf einem großz…
$468,109
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Villa 5 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 5 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Premium, einladende Villa mit privatem Pool und einer großen Dachterrasse, gelegen neben ein…
$481,512
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strandnä…
$480,762
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Villa 4 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 4 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Luxus-Eckvilla mit privatem Pool und großer Terrasse, 100 Meter vom Strand von Mar Menor ent…
$499,175
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Opulente, schlüsselfertige Villa mit Dachterrasse, gelegen in einem Resort mit Strandlagune,…
$453,083
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Villa 6 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 6 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Luxuriöse schlüsselfertige Villa mit privatem Pool und Meerblick im Erdgeschoss in einer Pre…
$697,727
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Villa in San Javier, Spanien
Villa
San Javier, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Wir freuen uns, Ihnen ein neues Haus zum Verkauf präsentieren zu können, diesmal ist es eine…
$767,461
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Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit privatem Pool, Parkplatz auf dem Grundstück und einer geräumigen Dach…
$324,372
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Villa 4 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 4 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Etagenzahl 2
Premium-Villa mit privatem Pool, Garten und großer Terrasse, eingebettet 100 Meter vom Stran…
$440,310
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Villa 5 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 5 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse große Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Lie…
$802,210
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Brillante Villa mit Schwimmbad, weitläufiger Dachterrasse und privatem Parkplatz, gelegen in…
$359,708
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Charmante, riesige Villa mit privatem Pool, englischem Patio-Keller und luxuriösen Ausstattu…
$958,179
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Villa 5 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 5 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Moderne, schlüsselfertige Villa mit privatem Pool, großem Garten, Dachterrasse in der Nähe d…
$409,879
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Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Luxusvilla mit sonniger Dachterrasse, privatem Schwimmbad und üppigen Gärten, gelegen in ein…
$308,158
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Villa 6 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 6 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Moderne Premium-Villa mit Pool, großen Terrassen, Garten und Garage neben einem exklusiven G…
$549,799
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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