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Stadthäuser mit Garage in Murcia, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Residencial Atenas ist eine moderne Wohnanlage in San Pedro del Pinatar (Murcia), nur wenige…
$358,875
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern, Meerblick und Garage. Spektakuläres Stadthaus nur wenige Mete…
$367,389
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Reihenhaus 2 zimmer in Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnraum, in dem sich die Moderne bequem in der Stadt Murcia …
$269,450
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AdriastarAdriastar
Reihenhaus 3 zimmer in Murcia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex, in dem sich die Moderne bequem in der Stadt Murc…
$371,229
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Reihenhaus 3 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Entdecken Sie moderne Stadthäuser von Neubau mit einem privaten Pool, in der renommierten Ge…
$696,843
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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