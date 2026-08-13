Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Martorell
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Martorell, Spanien

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Martorell, Spanien
Villa
Martorell, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Haus in der Stadt Martorel in der Provinz Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 460 Quadratmet…
$936,890
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen