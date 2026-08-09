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Gewerbeimmobilien in Niederampurien, Spanien

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7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sant Sadurni de lHeura, Spanien
Gewerbefläche
Sant Sadurni de lHeura, Spanien
Exklusiver 4*S Hotelkomplex, bestehend aus einem typisch katalanischen Bauernhaus mit einem …
$14,42M
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Hotel in Platja dAro, Spanien
Hotel
Platja dAro, Spanien
Etagenzahl 2
$8,00M
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Scat Realty
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Gewerbefläche 350 m² in Llafranc, Spanien
Gewerbefläche 350 m²
Llafranc, Spanien
Fläche 350 m²
Die Wartungsstation auf einem Grundstück von 1808 m2, von dem 350 m2 aufgebaut ist (maximale…
$2,50M
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TekceTekce
Gewerbefläche 865 m² in la Pera, Spanien
Gewerbefläche 865 m²
la Pera, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 865 m²
Hotel Boutique im Herzen von Baish Empord in der Nähe der Stadt Pubol. Medieval Masia verwan…
$1,15M
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Gewerbefläche 6 658 m² in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Gewerbefläche 6 658 m²
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Fläche 6 658 m²
Hotel 4 Sterne in der Stadt Sant Feliu de Guichols an der Costa Brava. Nur wenige Gehminuten…
$11,62M
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Gewerbefläche in Sant Antoni, Spanien
Gewerbefläche
Sant Antoni, Spanien
Einzigartige Investitionsmöglichkeit: multifunktionaler Geschäftskomplex in strategischer La…
$1,74M
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Gewerbefläche 685 m² in la Bisbal dEmporda, Spanien
Gewerbefläche 685 m²
la Bisbal dEmporda, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 685 m²
Familienhotel in einer mittelalterlichen Stadt in der schönen Region Baix Empord in der Prov…
$1,03M
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