  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa
  6. Terrasse

Langfristige Miete von Villen in la Marina Baixa, Spanien

1 immobilienobjekt total found
5-Schlafzimmer-Villa in Altea, Spanien
5-Schlafzimmer-Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Garage, Parkplatz, Privater Pool, Bergblick, Balkon
$5,852
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

