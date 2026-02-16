Niederlassungserlaubnis in Spanien

Über das Einwanderungsprogramm

✔️ Aufenthaltserlaubnis in Spanien für 3 Jahre schlüsselfertig (in der Praxis gibt es keine Verweigerungen!):

- ohne Arbeitsrecht

- mit dem Recht, als IP zu arbeiten

- mit der Möglichkeit einer weiteren Einreichung für einen dauerhaften Aufenthalt

🎈 Ohne Beleg für Beschäftigung oder Einkommen!

🎈 Es ist möglich, den Service remote zu bekommen!

📝 Mindestdokumentation:

Reisepass

Diplom des Bildungswesens (Sekundarbereich oder höher)

Kontoauszug von jeder Bank mit einem beliebigen Umsatz

Rekord

💳 Servicekosten:

1 Antragsteller - 4290 EUR

2 Antragsteller - 6,630 EUR

Kinder - 1950 Euro

Remote-Registrierung: 1 Bewerber – 6,240 Euro

❓ So erhalten Sie den Service:

Schreiben Sie Ihre Frage und lassen Sie den Kontakt für watsapp (bitte nicht!) zu bestimmen, Ihre Situation zuerst.

direkte Online-Beratung mit dem Dienstleister in Spanien, umfassend über alle Aspekte unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Bedingungen und zukünftigen Pläne

Ihre Entscheidung zum Kauf der Dienstleistung, Vertragsabschluss und Zahlung (zwei Stufen)

Vorbereitung und Vorlage von Dokumenten auf schlüsselfertiger Basis, vollständige Unterstützung

🔔 Sie sind ein Wohnsitz in Spanien für 3 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung und die Möglichkeit, dauerhaften Wohnsitz in der Zukunft (unter bestimmten Bedingungen)

Wir erwarten Ihre Appelle!

Margarita Denisova, ausländische Immobilienmakler VRC