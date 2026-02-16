Niederlassungserlaubnis in Spanien

  1. Realting.com
Über das Einwanderungsprogramm

✔️ Aufenthaltserlaubnis in Spanien für 3 Jahre schlüsselfertig (in der Praxis gibt es keine Verweigerungen!):

- ohne Arbeitsrecht

- mit dem Recht, als IP zu arbeiten

- mit der Möglichkeit einer weiteren Einreichung für einen dauerhaften Aufenthalt

🎈 Ohne Beleg für Beschäftigung oder Einkommen!

🎈 Es ist möglich, den Service remote zu bekommen!

📝 Mindestdokumentation:

  • Reisepass

  • Diplom des Bildungswesens (Sekundarbereich oder höher)

  • Kontoauszug von jeder Bank mit einem beliebigen Umsatz

  • Rekord

💳 Servicekosten:

  • 1 Antragsteller - 4290 EUR

  • 2 Antragsteller - 6,630 EUR

  • Kinder - 1950 Euro

  • Remote-Registrierung: 1 Bewerber – 6,240 Euro

❓ So erhalten Sie den Service:

  • Schreiben Sie Ihre Frage und lassen Sie den Kontakt für watsapp (bitte nicht!) zu bestimmen, Ihre Situation zuerst.

  • direkte Online-Beratung mit dem Dienstleister in Spanien, umfassend über alle Aspekte unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Bedingungen und zukünftigen Pläne

  • Ihre Entscheidung zum Kauf der Dienstleistung, Vertragsabschluss und Zahlung (zwei Stufen)

  • Vorbereitung und Vorlage von Dokumenten auf schlüsselfertiger Basis, vollständige Unterstützung

  • 🔔 Sie sind ein Wohnsitz in Spanien für 3 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung und die Möglichkeit, dauerhaften Wohnsitz in der Zukunft (unter bestimmten Bedingungen)

Wir erwarten Ihre Appelle!

Margarita Denisova, ausländische Immobilienmakler VRC

