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Wohnung mit Garten kaufen in Huelva, Spanien

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Ayamonte
32
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Punta Umbria, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Punta Umbria, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
Modernes Stadt-Strandapartment mit Gemeinschaftspool und Sauna, nur 200 Meter vom Strand von…
$282,874
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Eigenschaftstypen in Huelva

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Huelva, Spanien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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