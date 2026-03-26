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Wohnungen mit Terrasse in Granada, Spanien

Almunecar
10
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Monachil, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Monachil, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 4/5
Luxuriöses Apartment in der Sierra Nevada mit Gemeinschaftssauna und atemberaubendem Panoram…
$459,678
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Eigenschaftstypen in Granada

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Granada, Spanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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