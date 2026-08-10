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Häuser in Girones, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Llagostera, Spanien
Haus 5 zimmer
Llagostera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 1
Comfortable newly built house on one floor, with a CLT panel structure of 150 m2 with 4 bedr…
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Scat Realty
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Villa in Girona, Spanien
Villa
Girona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 200 m²
Masia aus dem 17. Jahrhundert, 15 km von der zweitgrößten Stadt Katalonien - Girona und 20 k…
$3,01M
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