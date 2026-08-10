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Hotels in Cullera, Spanien

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Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! in Cullera, Spanien
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million!
Cullera, Spanien
Zimmer 35
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 6
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! We present …
$3,01M
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Hotel 500 m² in Cullera, Spanien
Hotel 500 m²
Cullera, Spanien
Schlafräume 19
Fläche 500 m²
HOTEL IN VERKAUF IN DER ORTSCHAFT VON CULLERA Hotel schließt 2003 weite 19 2 Sterne, gebaut…
$849,859
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