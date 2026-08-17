Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Comarca de la Costa Granadina
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Comarca de la Costa Granadina, Spanien

;
Almunecar
3
4 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 5 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Stilvolle Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Herradura, Granada La Herradura ist ei…
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Villa in La Herradura, Spanien
Villa
La Herradura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Es ist ein exklusiver Wohnkomplex, der avantgardistische Architektur mit einer einzigartigen…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Etagenzahl 2
Nachhaltige Villen am Strand mit unendlichem Blick in Almuñecar Diese neue Anlage befindet s…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Villa in Calahonda, Spanien
Villa
Calahonda, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Eine große, hochwertige, gebaute klassische Villa in ausgezeichnetem Zustand in einer sehr r…
$2,95M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Comarca de la Costa Granadina, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen