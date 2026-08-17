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Wohnimmobilien in Comarca de la Costa Granadina, Spanien

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Almunecar
11
12 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 5 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Stilvolle Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Herradura, Granada La Herradura ist ei…
$1,95M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Velilla Taramay, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Velilla Taramay, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Die letzte Phase eines privilegierten Projekts befindet sich in einem der besten Gegenden de…
$489,300
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Velilla Taramay, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Velilla Taramay, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Die letzte Phase eines privilegierten Projekts befindet sich in einem der besten Gegenden de…
$385,615
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Villa in La Herradura, Spanien
Villa
La Herradura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Es ist ein exklusiver Wohnkomplex, der avantgardistische Architektur mit einer einzigartigen…
$2,27M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Velilla Taramay, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Velilla Taramay, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Die letzte Phase eines privilegierten Projekts befindet sich in einem der besten Gegenden de…
$368,140
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Wohnung 3 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Kostengünstige Meerblick- Wohnungen 250 m vom Strand in Almuñecar Dieses neue Projekt befind…
$401,868
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Neue Stadthäuser in begehrter Strandlage in Almuñecar Dieses neue Projekt befindet sich in d…
$489,545
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Wohnung 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 4
Kostengünstige Meerblick- Wohnungen 250 m vom Strand in Almuñecar Dieses neue Projekt befind…
$411,160
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Villa 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Etagenzahl 2
Nachhaltige Villen am Strand mit unendlichem Blick in Almuñecar Diese neue Anlage befindet s…
$2,13M
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Villa in Calahonda, Spanien
Villa
Calahonda, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Eine große, hochwertige, gebaute klassische Villa in ausgezeichnetem Zustand in einer sehr r…
$2,95M
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Wohnung 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD TOWNHOUS IN ALMUNECAR 22 New Build Stadthäuser in Almuñecar, Top-Qualität endet …
$307,610
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Wohnung 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
NEUE BUILD TOWNHOUS IN ALMUNECAR 22 New Build Stadthäuser in Almuñecar, Top-Qualität endet …
$342,434
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Eigenschaftstypen in Comarca de la Costa Granadina

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Comarca de la Costa Granadina, Spanien

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