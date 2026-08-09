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Wohnungen in Castelldefels, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Castelldefels, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Duplex in Els Cañars in Castelldefels. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt 25 k…
$778,480
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