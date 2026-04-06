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Villen in Caravaca de la Cruz, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Charakteristische Villa mit rustikalem, traditionellem Architekturstil, privatem Pool und gr…
$331,069
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Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Riesige, atemberaubende Villa mit Terrasse, privatem Pool und Garten inmitten der Natur L…
$401,591
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