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Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
5
4 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$2,932
pro Monat
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3-Schlafzimmer-Villa in Adeje, Spanien
3-Schlafzimmer-Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Ab dem 22.06.2026 zur Langzeitmiete angeboten wird eine stilvolle, moderne Villa im Komplex …
$5,484
pro Monat
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Villa mit 2 Schlafzimmern in Guia de Isora, Spanien
Villa mit 2 Schlafzimmern
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,226
pro Monat
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Stadthaus 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Stadthaus 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Wir bieten ein wunderschönes, helles und kürzlich renoviertes Reihenhaus zur saisonalen Miet…
$3,577
pro Monat
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Eigenschaftstypen in Kanarische Inseln

villen

Immobilienangaben in Kanarische Inseln, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
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