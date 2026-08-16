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Bungalows in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
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Adeje
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5 immobilienobjekte total found
Bungalow in Adeje, Spanien
Bungalow
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Zum Verkauf steht ein Bungalow in der Adeje-Zone. Der Bungalow besteht aus: 2 Schlafzimmern,…
$349,886
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Bungalow in Palm Mar Arona, Spanien
Bungalow
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Bungalow mit einer Fläche von 75 m2, auf einem Grundstück von 300 m2 gelegen.Da…
$559,818
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Bungalow 3 zimmer in Miraverde, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Geräumiges einstöckiges Bungalow mit 2 Schlafzimmern in der Gegend von San Eugenio Alto, Cos…
$350,700
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Bungalow 5 zimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Bungalow 5 zimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Schöner Bungalow zum Verkauf in der Gegend von Palm Mar, bestehend aus zwei Schlafzimmern un…
$233,576
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Bungalow 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Bungalow 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Bungalow in Komplex Las Mimosas im Viertel Torviscas Alto. Das Haus befindet sich in der Näh…
$421,935
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Immobilienangaben in Kanarische Inseln, Spanien

mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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