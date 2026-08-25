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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöses Stadthaus am Golfplatz mit großzügigem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool mi…
$803 549
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Opulentes Stadthaus auf einem Golfplatz mit großem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool i…
$582 172
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

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mit Garten
mit Terrasse
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Günstige
Luxuriös
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