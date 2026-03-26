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Doppelhaus mit Garten kaufen in Campo de Gibraltar, Spanien

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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556,584
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

mit Terrasse
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