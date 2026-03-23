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Stadthäuser in Callosa de Segura, Spanien

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Reihenhaus 5 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Massives modernes Stadthaus mit Dach, eigener Garage und privatem Pool, umgeben von Natur un…
$402,951
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