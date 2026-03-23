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Penthäuser in Callosa de Segura, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 448 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives High-End-Luxus-Penthouse mit privatem Pool und großer Dachterrasse auf einem Golf…
$1,78M
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Penthouse 4 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Stockwerk 3/3
Erstaunlich geräumiges Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessstudi…
$628,979
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