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Villen in Barcelones, Spanien

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Barcelona
13
Badalona
4
17 immobilienobjekte total found
Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 900 m²
Modernes großes Haus in der Elite-Bereich von Pedralbes in Barcelona. Das Anwesen bietet ein…
$10,47M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 216 m²
In einer der exklusivsten und Wohngegenden von Pedralbes ist diese neu gebaute Luxusvilla. D…
$23,47M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 782 m²
Luxusvilla in Barcelona, in einem Elite-Bereich der Stadt - Sant Gervasi. Die Fläche des Hau…
$5,85M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Fläche 1 337 m²
Der touristische Apartmentkomplex liegt einen 1-minütigen Spaziergang vom Park Güell im Orta…
$6,32M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 9
Fläche 706 m²
Ein wunderbares zweistöckiges Haus, umgeben von einem schönen Garten und mit einem grünen Da…
$3,46M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 900 m²
Modernes großes Haus in der Elite-Bereich von Pedralbes in Barcelona. Das Anwesen bietet ein…
$11,70M
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TekceTekce
Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 520 m²
Haus in einem Naturpark an der Costa Garraf in der Nähe der Stadt Sitges. Die einzigartige G…
$4,58M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 650 m²
Verkauf einer wirklich einzigartigen Immobilie an der Spitze, in einer ausgezeichneten Wohng…
$3,51M
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Villa in Badalona, Spanien
Villa
Badalona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Hauseinsatz in der Stadt Badalona - der nächste Vorort von Barcelona. Das Hotel liegt 300 Me…
$877,681
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 686 m²
Villa in einem Elite-Bereich von Barcelona. Im Bezirk Pedralbes, dem Gebiet der privaten Eli…
$5,38M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 214 m²
Haus zur Renovierung in der Elite-Bereich von Pedralbes mit einer schönen Aussicht und einer…
$2,11M
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Villa in Badalona, Spanien
Villa
Badalona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 314 m²
Ein Haus im Stadtteil Pep Ventura in Badalona in den Vororten von Barcelona. Die Gesamtfläch…
$739,375
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 11
Fläche 800 m²
Mansion in der Elitezone der Stadt Sant Gervasi - Bonanov, Barcelona.Die Gesamtfläche des Ha…
$4,62M
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Villa in Badalona, Spanien
Villa
Badalona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Hauseinsatz in der Stadt Badalona - der nächste Vorort von Barcelona. Das Hotel liegt 300 Me…
$871,433
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 216 m²
In einer der exklusivsten und Wohngegenden von Pedralbes ist diese neu gebaute Luxusvilla. D…
$23,24M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Haus zur Renovierung in der Elite-Bereich von Pedralbes mit einer schönen Aussicht und einer…
$2,09M
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Villa in Badalona, Spanien
Villa
Badalona, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 2 000 m²
Die Fahrt von Barcelona dauert nur 20 Minuten. Und hier sind Sie in einem gemütlichen Ort na…
$9,30M
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Immobilienangaben in Barcelones, Spanien

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