Touristenkomplex Stilvolle Wohnungen im Innovationsviertel Sant Martí

Barcelona, Spanien
$1,21M
23
ID: 27630
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Katalonien
  • Nachbarschaft
    Barcelones
  • Stadt
    Barcelona
  • Metro
    Bac de Roda (~ 1000 m)
  • Metro
    Poblenou (~ 600 m)
  • Metro
    Selva de Mar (~ 600 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Etagenzahl
    1

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in der Nähe des Meeres und des Stadtzentrums in Sant Martí, Barcelona

Das Projekt befindet sich im trendigen Stadtteil Poblenou und ist umgeben von erstklassigen Universitäten, Coworking Spaces, Kunstschulen, Restaurants und Tech-Unternehmen. Die Lage in der Nähe des Parc Central del Poblenou, der größten Fußgängerzone der Stadt, bietet eine seltene Kombination aus Ruhe und guter Anbindung. Die Umgebung zeichnet sich durch Fußgängerzonen, kreative öffentliche Räume und eine ausgewogene Mischung aus restaurierten historischen Gebäuden und modernem urbanem Design aus.

Die Wohnungen zum Verkauf in Sant Marti, Barcelona, liegen 300 Meter vom Parc Central, 500 Meter von der Straßenbahnhaltestelle, 900 Meter von der U-Bahn-Station, 1,2 Kilometer vom Einkaufszentrum Glòries und 1,8 Kilometer vom Strand entfernt.

Die Wohnanlage bietet private Terrassen oder Balkone, offene Küchen, eigene Badezimmer und doppelt hohe Decken an. Die Bewohner profitieren von einem Aufzug, einer gemeinschaftlichen Dachterrasse, Fahrradstellplätzen und landschaftlich gestalteten Gemeinschaftsbereichen.


BCN-00026

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
