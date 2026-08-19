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Wohnungen in Baix Llobregat, Spanien

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Gava
4
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Esplugues de Llobregat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Esplugues de Llobregat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Esplugas ist eine malerische Stadt am Stadtrand von Barcelona, die Moderne und historische I…
$651,970
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Gava ist ein großartiger Ort, um einen modernen Wohnkomplex zu schaffen, der alle Vorteile d…
$423,311
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Esplugues de Llobregat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Esplugues de Llobregat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Esplugas ist eine malerische Stadt am Stadtrand von Barcelona, die Moderne und historische I…
$530,019
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Gava ist ein großartiger Ort, um einen modernen Wohnkomplex zu schaffen, der alle Vorteile d…
$507,739
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Wohnung in ausgezeichnetem Zustand in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entfernung…
$755,242
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Castelldefels, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Duplex in Els Cañars in Castelldefels. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt 25 k…
$778,480
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Atico Duplex in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entfernung zum Zentrum von Barce…
$923,719
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Eigenschaftstypen in Baix Llobregat

3 Zimmer

Immobilienangaben in Baix Llobregat, Spanien

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