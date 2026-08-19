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Wohnimmobilien in Baix Llobregat, Spanien

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Castelldefels
16
Gava
7
27 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Castelldefels, Spanien
Villa 7 zimmer
Castelldefels, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in Barcelona in Strandnähe Neu erbaute …
$2,67M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Esplugues de Llobregat, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Esplugues de Llobregat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Esplugas ist eine malerische Stadt am Stadtrand von Barcelona, die Moderne und historische I…
$651,970
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Gava ist ein großartiger Ort, um einen modernen Wohnkomplex zu schaffen, der alle Vorteile d…
$423,311
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Esplugues de Llobregat, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Esplugues de Llobregat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Esplugas ist eine malerische Stadt am Stadtrand von Barcelona, die Moderne und historische I…
$530,019
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Villa in Sant Just Desvern, Spanien
Villa
Sant Just Desvern, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 284 m²
Es befindet sich in Sant Just Desvern. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt 20 A…
$1,58M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Gava ist ein großartiger Ort, um einen modernen Wohnkomplex zu schaffen, der alle Vorteile d…
$507,739
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TekceTekce
Villa in Martorell, Spanien
Villa
Martorell, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Haus in der Stadt Martorel in der Provinz Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 460 Quadratmet…
$936,890
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Villa in Gava, Spanien
Villa
Gava, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Modernes Haus in der zweiten Meereslinie in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entf…
$3,37M
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stadthaus im Gebiet Can Bow von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Gesamtfläche beträgt …
$801,719
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Villa in Gava, Spanien
Villa
Gava, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Haus mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in der Stadt Gava. Entfernung zum Zentrum …
$1,39M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 642 m²
Haus im klassischen Stil in der Gegend von La Pineda von Castelldefels an der Costa Garraf. …
$5,52M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 740 m²
Haus mit Meerblick in modernem Stil im Beyamar Bereich von Castelldefels an der Costa Garraf…
$4,53M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 388 m²
Haus ein paar Minuten zu Fuß vom Meer in der Playa Gegend der Stadt Castelldefels an der Cos…
$2,50M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Wohnung in ausgezeichnetem Zustand in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entfernung…
$755,242
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Castelldefels, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Duplex in Els Cañars in Castelldefels. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt 25 k…
$778,480
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Villa in Gava, Spanien
Villa
Gava, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 535 m²
Modernes Haus in der zweiten Meereslinie in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entf…
$2,96M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Haus in Castelldefels, Beyamar Bezirk. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt 25 k…
$1,62M
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 163 m²
Stadthaus in der Region La Pineda von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Entfernung zum …
$854,005
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 312 m²
Haus in der Urbanisation von Beyamar Stadt Castelldefels. Das Haus wurde 1993 gebaut und 201…
$1,98M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 788 m²
Haus in Castelldefels, Viertel Montmar. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt 25 …
$3,83M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 440 m²
Ein völlig neues Haus in der letzten Bauphase an der Costa Garraf mit Panoramablick auf das …
$3,08M
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Stadthaus im Stadtteil Lumintes von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Entfernung zum Me…
$935,338
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Ein Haus im Viertel Montmar von Castelldefels. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 25 k…
$1,50M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Atico Duplex in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entfernung zum Zentrum von Barce…
$923,719
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 288 m²
Haus in der Gegend von Luminetes am Meer in der Stadt Castelldefels. Die Gesamtfläche des Ha…
$1,45M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Modernes Haus in der Stadt Castelldefels mit Meerblick, Viertel Montmar. Die Entfernung zum …
$1,62M
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Villa in Castelldefels, Spanien
Villa
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Haus in Castelldefels, Stadtteil La Pineda. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt…
$1,92M
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wohnungen
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