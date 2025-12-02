Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Badalona
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Badalona, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Badalona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Badalona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/1
3-Schlafzimmer-Mietwohnung mit Gemeinschaftspool in Badalona Port Diese geräumige Wohnung be…
$3,470
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen