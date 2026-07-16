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Wohnimmobilien in Anoia, Spanien

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77 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt La Nucía gelegen, bietet diese Wohnanlage eine V…
$428,324
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Benijófar gelegen, bietet diese exklusive Wohnan…
$285,359
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des sonnigen Guardamar del Segura eröffnet ein moderner Wohnko…
$336,744
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OkeaskOkeask
Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Bigastro gelegen, bietet diese Wohnanlage eine A…
$199,717
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen von Guardamar del Segura und nur 600 Meter vom Strand entfernt…
$192,980
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt San Javier gelegen, bieten diese Reihenhäuser ei…
$429,923
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TekceTekce
Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Objektbeschreibung: In San Javier erwartet Sie ein freistehendes Chalet, das Komfort mit med…
$627,927
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Carme, Spanien
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese Wohna…
$393,839
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese Wohna…
$359,696
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 203 m²
Objektbeschreibung: In der prestigeträchtigen Gegend von Orihuela Costa gelegen, bietet dies…
$1,02M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Diese exklusive Residenz im malerischen Guardamar del Segura ist eine kl…
$336,858
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 89 m²
Objektbeschreibung: Die achte Bauphase der prestigeträchtigen Wohnanlage Mar de Pulpí, Las A…
$268,345
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Algorfa gelegen, bietet diese exklusive Sammlung…
$542,399
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Villa in Carme, Spanien
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Diese exklusive Sammlung freistehender Chalets befindet sich in der char…
$575,857
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Fläche 69 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Bigastro gelegen, bietet diese Wohnanlage eine A…
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Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Bigastro gelegen, bietet diese Wohnanlage eine e…
$200,973
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Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Águilas gelegen, bietet dieses exklusive Wohnres…
$266,061
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Fläche 103 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese Wohna…
$279,764
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Schlafräume 3
Fläche 88 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Ortschaft San Fulgencio gelegen, bietet diese Wohnanla…
$205,541
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Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten und ruhigen Dorf Benijófar bieten wir Ihnen eine exklusive…
$672,575
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Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt La Nucía gelegen, bietet diese Wohnresidenz eine…
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Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt San Javier gelegen, bietet diese Wohnanlage eine…
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Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Objektbeschreibung: Die Residenz Guardamar del Segura bietet 44 sorgfältig gestaltete Wohnei…
$311,737
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Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des charmanten La Nucía entsteht eine moderne Residenz mit 52 …
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Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Nicht jede Immobilie am Meer muss in der ersten Reihe liegen, um sinnvol…
$203,257
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Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Objektbeschreibung: In der exklusiven Gegend von Los Guardianes gelegen, bietet diese Wohnan…
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Carme, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 117 m²
Objektbeschreibung: Nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und dennoch viel Platz, Privatsp…
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Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese Wohna…
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Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese Wohna…
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Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen von Guardamar del Segura und nur 600 Meter vom Strand entfernt…
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